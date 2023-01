Mac Pro (2023): stesso design del 2019 ma nuovi processori Apple Silicon

Quest’anno vedremo finalmente il nuovo Mac Pro desktop con processore Apple Silicon. La compagnia annunciò la sua esistenza durante un keynote dello scorso anno, ma poi sembra che sia successo qualcosa che ne ha ritardato lo sviluppo. Ora apprendiamo che il computer presenterà il medesimo design del modello del 2019 e in più, la RAM non sarà aggiornabile dall’utente visto che disporrà della memoria unificata, il sistema next-gen che abbiamo visto con le piattaforme proprietarie di Cupertino. Ovviamente non mancheranno i processori premium ancora da svelare.

Mac Pro: cosa cambierà con la nuova versione?

Nel corso della sua ultima edizione della newsletter, Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, ha riferito che il nuovo computer desktop di casa Apple, il Mac Pro, è prossimo al debutto su scala globale. Finalmente la compagnia ha completato la transizione alla sua piattaforma Apple Silicon, anche se ci sono brutte notizie per i fan che speravano anche in un cambio di design.

Da un lato avremo infatti un computer tutto nuovo nella sua struttura, dall’altro però, ci troveremo con un device “già visto” almeno per la sua estetica. Inoltre, al contrario del Mac Pro con SoC Intel Xeon, questo non consentirà agli utenti di cambiare i moduli RAM nel corso del tempo. Il motivo è ovvio: la memoria unificata è collegata alla scheda madre del processore, in questo caso, un Apple Silicon M2 Ultra. Tuttavia vedremo due slot per l’archiviazione dei dati, per l’installazione di app e non solo tramite SSD. In ultima istanza, segnaliamo che Gurman ha riferito che Apple ha cancellato il Mac Pro con 48 core sulla CPU e 152 sulla GPU per via del costo elevato del gadget nel mercato consumer.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che il MacBook Pro 14″ (2021) si trova oggi su Amazon a 2153,78€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.