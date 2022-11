Mac Mini: sconto ESAGERATO per il Cyber Monday su Amazon (-14%)

Se state cercando un computer Apple per tutte le esigenze, per il lavoro, lo studio (e non solo), abbiamo la soluzione perfetta che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo desktop Mac mini, un device che può benissimo fungere anche da computer “portatile” (a patto di collegarlo alle giuste periferiche) nel senso più stretto del termine.

Oggi, grazie agli sconti folli del Cyber Monday, lo potrete portare a casa vostra con soli 705,99€ al posto di 819,00€. Capite bene che si tratta di uno sconto davvero elevato, che vi farà risparmiare diverse decine di euro rispetto al prezzo di listino. Non di meno, si avrà diritto ad una moltitudine di promozioni e vantaggi esclusivi grazie al portale di Amazon.

Mac mini: perché comprarlo oggi?

Inutile dirvi che si tratta di un device potente, perfetto anche per chi cerca un computer da video editing. Può reggere il flusso dei video in 4K HDR senza il minimo problema, ma è ottimo anche per un uso Office o per fare lavori di grafica e fotoritocco avanzato. È un PC pazzesco perfino per lo studio o per le ricerche e/o per l’università. Non si impalla mai, è silenzioso, leggero, sta bene con qualsiasi arredo e si configura in pochi semplici step. Basta accedere con il proprio account Apple per impostare le preferenze e macOS farà tutto da sé.

Comprare su Amazon poi è un vantaggio su più fronti; si ha diritto alle spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto ma si può anche accedere alla libreria di Prime Video con il proprio abbonamento ad Amazon Prime.

Si può dilazionare l’intero importo del computer grazie a Cofidis o con il sistema interno al sito, pagando tutto in comode rate. A soli 705,99€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.