Mac Mini: questo accessorio aumenterà la PRODUTTIVITà

Se avete un Mac Mini non potete non comprare questo fantastico gioiellino; è un accessorio che aumenta le potenzialità del computer stesso. In primo luogo vi citiamo il design in linea con quello di Apple e in seconda istanza, la compatibilità assoluta. È di Satechi ed è un Hub che aumenta il numero di porte del desktop. Se lavorate con molte periferiche, HDD o SDD esterni, casse monitor, schermi, e via dicendo, questo prodotto di Satechi vi cambierà la vita. Provare per credere. Costa 109,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo; la consegna è gratuita per i membri possessori di un abbonamento ad Amazon Prime.

L’hub di Satechi perfetto per il Mac Mini

Elenchiamo di seguito le caratteristiche di questo gioiellino.

In primo luogo citiamo il design brevettato che tiene “in alto” il Mac Mini (dalla versione del 2018 in poi, quindi sì, è compatibile anche con quelli aventi processori Intel) e vi permetterà di accedere più agevolmente alle periferiche più utilizzate. Ma non finisce qui.

All’interno c’è uno slot per un SSD interno aggiuntivo; inserendone uno infatti, aumenterete la memoria del computer senza doverlo smontare. Dire comodo è dire poco. Inoltre l’azienda ci regalerà un kit di cacciavite e vite al seguito per l’installazione semplificata. Attenzione però: non è compatibile con la tecnologia NVMe, ma solo con gli SSD SATA M.2.

Vediamo ora tutte le nuove porte presenti nell’hub: c’è una USB C, tre USB A, un lettore di schede SD e microSD, un jack audio da 3,5 mm.

Come detto, l’estetica è sottile ed elegante ed è realizzato con la stessa finitura in alluminio del Mac Mini. È compatibile con tutti i Mac Mini prodotti dal 2018 in poi.

Vi suggeriamo di comprare questo gadget se avete preso un Mac Mini in passato; è davvero splendido ed è un Must Have per chi possiede un PC compatto della mela. A 109,99€ è un bel gadget.

