Mac Mini: prezzo da MINIMO STORICO su Amazon

Il Mac Mini è la soluzione ideale per te che sei alla ricerca di un PC desktop veloce, ma che non occupi troppo spazio sulla scrivania, presentandosi anche come una sorta di oggetto di arredamento minimal ed elegante. Oggi il modello 2020 con chip M1 ti costa solo 599 euro su Amazon, per quello che è di fatto il suo prezzo più basso di sempre.

Mac Mini in offerta: tanta potenza in una piccola scatola

Il Mac Mini oggetto di questa promozione è, come detto, la versione 2020 con chip M1 con CPU 8-core e GPU 8-core. Il tutto unito a 8GB di memoria unificata e all’archiviazione SSD ultraveloce da 256GB ti permette di contare su un sistema velocissimo, perfetto per il multitasking e per aprire anche le app più complesse e pesanti.

Con un sistema di raffreddamento evoluto e di ultima generazione, il Mac Mini ti offre anche il WiFi 6 per una connessione stabile e velocissima insieme a due porte Thunderbolt USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A e la Gigabit Ethernet.

Il prezzo in offerta è di soli 599 euro, con spedizione Prime inclusa e consegna immediata. Puoi acquistarlo insomma a 100 euro in meno rispetto al suo prezzo medio: davvero non male.

