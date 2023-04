Mac mini M2: torna il prezzo più basso di sempre, solo 599€

Se state cercando un computer di punta con processore Apple Silicon di ultima generazione abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando del meraviglioso desktop Mac mini con M2. Il dispositivo è intrigante come pochi altri al mondo, ha un design elegante, minimal, con tante porte al seguito. Oltre a ciò si configura come un device che costa poco, con un prezzo di listino concorrenziale, che diventa ancora più basso grazie agli sconti di Amazon. Sarà vostro con 599,00€ al posto di 729,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un minimo storico per un articolo uscito da pochissimi mesi sul mercato internazionale.

La consegna sarà gratuita e soprattutto, rapidissima. Il computer sarà vostro in pochissimi giorni grazie alle spese di spedizione incluse nel prezzo e alla possibilità di usufruire della consegna presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Questa opzione è comodissima per tutti coloro che sono spesso fuori casa. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, potrete godere della garanzia di Apple per un anno. Dulcis in fundo, se il costo dell’articolo vi sembrerà troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con il sistema interno al sito (a tasso zero) o in micropagamenti con Cofidis.

Mac mini M2: il Best Buy del giorno

Il computer è un mostro di potenza: fa girare fluidi tutti i software esistenti in commercio, è potentissimo ma anche estremamente veloce in ogni operazione. Pensate che si può anche fare montaggio video in 4K senza il minimo problema ed è un PC perfetto anche per chi desidera fare programmazione o produzione musicale.

A soli 599,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.