Mac mini (M2 Pro): un desktop POTENTISSIMO ad un costo irrisorio

Se siete alla ricerca di un nuovo computer premium dal costo contenuto ma dalle alte prestazioni, oggi vi suggeriamo di prendere in considerazione l’ottimo Mac mini (2023) con M2 Pro, un device eccezionale, pensato per i professionisti, per i content creator, per i video editor e i grafici, ma non solo. Costa 1477,10€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un super best buy. Viene spedito dal noto portale di e-commerce americano e ciò implica che si potrà ricevere il pacco entro 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime. Non dimenticate che vi è la possibilità di dilazionare il pagamento dell’articolo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Mac mini (2023) con M2 Pro: potentissimo ma compatto

È così potente e performante che si adatta a tutte le esigenze e a tutti i carichi di lavori; è altresì piccolo e compatto, con un design classico (vanta le linee dei suoi predecessori) ma ha una pletora di porte aggiuntive sulla parte posteriore che lo rendono aggiornato e in linea con i tempi. Ciò che fa la differenza però, è il suo hardware. Sotto la scocca troviamo un processore Apple Silicon M2 Pro, lo stesso chipset che ritroviamo nel super portatile MacBook Pro, con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di storage su un SSD super capiente e veloce.

Dispone della porta per la connessione Ethernet rapida e in confezione troverete solo il PC. Tutte le periferiche le dovrete comprare in separata sede. Non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è imperdibile. Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e con ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il rivenditore. A 1477,10€ è da comprare al volo.

