Mac mini M2 Pro con Magic Keyboard in OMAGGIO: il bundle che aspettavi è QUI

Oggi vogliamo parlarvi di un bundle insolito; girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in un’offerta semplicemente sensazionale che non possiamo non consigliarvi se state cercando una workstation compatta ma potentissima. In poche parole, il Mac mini (2022) con chip Apple Silicon M2 (nella sua iterazione con CPU da 10 core e GPU da 16 core, 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD) si trova su Amazon al prezzo speciale di 1633,27€, spese di spedizione incluse. Capite bene che vi porterete a casa un pacco ricco di due accessori; il vostro desk Setup sarà quasi completo. Vi basterà aggiungere un monitor, un mouse e magari una cassa Bluetooth per avere una postazione da lavoro pronta all’uso.

Mac mini (2022) con M2 Pro: potentissimo è dir poco

Il Mac mini con m2 Pro dispone del medesimo processore che troviamo nel MacBook Pro (2023) di ultima generazione; questo chip è esageratamente più potente del classico M2. Di fatto, questo computer si presenta come una soluzione ideale per chi cerca un device per il lavoro. È particolarmente indicato per i content creator, per i videomaker, per i grafici, per chi fa programmazione o produzione musicale. Non c’è nulla che il Mac mini non sia in grado di fare. La memoria unificata da 16 GB assicura un multitasking eccelso, versatile, senza lag o impedimenti vari. Con 512 GB di memoria interna su SSD veloce invece, avrete tutta la potenza ma soprattutto, tanto spazio a bordo del gadget per archiviare file, foto, video e canzoni o per installare moltissimi software.

Nel prezzo del bundle troviamo poi la Magic Keyboard, la tastiera di Apple sottilissima, leggera, perfetta per l’ecosistema di macOS. Ha i tasti piccoli ma comodi, non è retroilluminata ma vanta tantissimi Shortcuts comodi che si attivano con il sistema operativo. A 1633,27€ questo Mac mini con M2 Pro e Magic Keyboard in regalo è un’offerta spaziale.

