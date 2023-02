Mac mini M2: la versione TOP è già in sconto su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima promozione relativa al nuovo Mac mini, il PC desktop di Apple più piccolo che vi sia; questa meraviglia tecnologia, sul mercato da pochissimi giorni, la si può portare a casa con soli 899,99€ al posto di 959,00€, con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Capite bene che si risparmiano diverse decine di euro; non male per un dispositivo di ultima generazione.

Il suo design è – come dire – senza tempo; lo conosciamo da diversi anni, ma è sempre meraviglioso e in linea con la cifra stilistica attuale. Parliamo infatti di un prodotto avente uno chassis in alluminio con tante porte sulla back cover. C’è una piccola ventola che aiuta a mantenere il PC sempre fresco, soprattutto nei carichi di lavoro più pesanti. Sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2, lo stesso chip che troviamo nei MacBook Air. La versione in sconto tuttavia, presenta 8 GB di memoria unificata e ben 512 GB di storage interno, con tanto di supporto per la Gigabit Ethernet.

Mac mini M2: la migliore scelta per chi vuole un PC potentissimo

Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni; Mac mini M2 è un PC potentissimo che può consentire anche l’editing dei video in 4K senza il minimo problema o lag di alcun tipo. Addirittura, con software come DaVinci Resolve 18 o Final Cut Pro, il workflow andrà liscio come l’olio. Potrete utilizzare questo device per la scuola, per l’università, per il lavoro, come computer casalingo e non solo. È plug-and-play, quindi vorrà dire che vi basterà collegarlo alla corrente, attaccare mouse, tastiera, casse e monitor e sarete pronti all’azione.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo e la consegna sarà immediata; in pochissimi giorni sarà a casa vostra. Approfittatene subito e compratelo a 899,99€.

