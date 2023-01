Mac mini M2: la scelta PERFETTA per chi fa foto-editing

Il nuovo Mac mini con processore Apple Silicon M2 e da poco giunto sul mercato. L’azienda di Cupertino lo ha presentato in sordina con un comunicato stampa pochissimi giorni fa eppure, già oggi, ci sentiamo di consigliarvelo perché lo abbiamo provato ne siamo rimasti colpiti.

Intanto vi dobbiamo ricordare che lo si trova su Amazon a 729,00 €, un prezzo decisamente più basso di quello con processore M1 lanciato nel mese di novembre del 2020.

Mac mini M2: costa poco, ma è fantastico

Occorre però fare una premessa: a chi si rivolge? Oltre al target degli studenti, dei giovani professionisti, questo computer bisogna dire che è perfetto per chi fa foto ritocco. Sì, potrebbe essere usato anche per scrivere la tesi, per operazioni di amministrazione o di segreteria, ma è nella gestione dei programmi più complessi per quanto concerne l’elaborazione digitale che riesce a dare il meglio di sé.

Con poco più di 700 € quindi, vi porterete a casa una macchina fantastica con cui lavorare su Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom e così via. Vi basterà collegare un monitor, due casse, un mouse e tastiera e il gioco sarà fatto. Il Mac mini è facilissimo da configurare; basta collegarlo alla corrente, accenderlo e impostare il proprio account, seguendo le istruzioni. Nulla di più semplice.

Con la sua potenza, questo Mac riesce a far girare fluidi i programmi per l’editing fotografico. Noi lo abbiamo testato in questi giorni e dobbiamo ammettere che ne siamo rimasti colpiti; rispetto alla controparte con M1, abbiamo notato una maggiore velocità nell’apertura dei file Raw, nell’esportazione di sequenze di immagini in JPEG e nell’organizzazione in cartelle dello shopping. Una scheggia che ci ha permesso di velocizzare molto il lavoro; abbiamo apprezzato il Mac mini anche nelle operazioni di grafica con Photoshop; mai un lag, mai un rallentamento.

A 729,00 € su Amazon farete un vero e proprio affare; le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo dell’articolo.

