Mac mini M2: il PC per tutti ad un prezzo quasi REGALATO

Oggi vogliamo parlarvi del potentissimo e meraviglioso Mac mini di nuova generazione, un computer tuttofare che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che stanno cercando una macchina da lavoro compatta, ma fissa, con caratteristiche all’avanguardia e con un processore che garantisce performance da primo della classe. Il computer in questione dispone di un potente processore Apple Silicon M2, un’ammiraglia esclusiva del settore che unisce una CPU da 8 core e una GPU da 10 core in un unico chip, piccolo e performante, assolutamente silenzioso (anche se il Mac ha un ottimo sistema di dissipazione del calore) e che viene abbinato alla memoria unificata da 8 GB e allo storage SSD da 256 GB. Per farla breve, si potrebbe pensare che questa macchina abbia un costo elevato, invece la si trova ad un prezzo (scontato) di soli 728,33€, spese di spedizione incluse.

Mac mini M2: il PC per tutti, oggi in super sconto

Acquistandolo da Amazon avrete tanti vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dal momento in cui lo acquistate e sappiate che avrete diritto ad una doppia garanzia. Da un lato quella del costruttore, valida per un anno e ulteriormente espandibile (a pagamento) con AppleCare, dall’altra quella del rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A soli 728,33€ questo è il miglior Mac da acquistare oggi; riuscirete perfino a fare editing video in 4K, lavori di grafica, di illustrazione, ma anche produzione musicale o programmazione. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.