Mac mini M2: il computer che fa TUTTO ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta a tema Apple; il meraviglioso Mac mini con processore M2 infatti, si porta a casa con 729,00€. Il prezzo è molto interessante e qui ci troviamo di fronte ad un computer desktop veramente eccezionale. È in grado di fare di tutto: permette di fare editing video in 4K, di fare postproduzione grafica, programmazione, produzione musicale e molto altro ancora. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo settore, in grado di svoltare la vostra produttività, il tutto con un costo contenuto. Non di meno, è un PC perfetto come “device casalingo” per tutta la famiglia e per gli studenti, visto il prezzo basso.

Mac mini M2: Best Buy assoluto

Il Mac mini è un prodotto “plug-and-play”; questo significa che basterà attaccarlo alla corrente per vederlo funzionante ed operativo senza il minimo problema. Dovrete solo configurare il vostro account e il gioco sarà fatto. Tutto qui. Non ci sono cose particolari da fare. Inoltre, è consigliabile attaccare delle periferiche Bluetooth originali come la Magic Keyboard o il Magic Mouse per sfruttare tutte le potenzialità del sistema operativo macOS. Il monitor lo dovrete scegliere voi e sappiate che dispone di una ricca dotazione di porte di tutti i tipi sulla parte posteriore; al display si potrà collegare via HDMI o via USB Type-C.

Acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, la possibilità di avere due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, oltre al singolo anno di garanzia con Apple. A 729,00€ questo è il computer perfetto da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.