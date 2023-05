Mac mini M2 da 512 GB: sconto FOLLE del 13% su Amazon

Il meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 oggi si porta a casa con un prezzo semplicemente strepitoso. Può essere vostro infatti a 834,99€ al posto di 959,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è incredibile e che, grazie ad Amazon, godrete di numerosi vantaggi esclusivi. Come non citare infatti, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio, ma non solo. Avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si potrà dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa desiderare di più quindi?

Mac mini M2 da 512 GB: un peccato lasciarselo sfuggire

Vi ricordiamo che l’iterazione in sconto è quella con il processore Apple Silicon M2 con 8 core sulla CPU e 10 core sulla GPU e con ben 8 GB di memoria unificata e 512 GB di Storage sull’SSD. Se proprio volete saperlo, questa ammiraglia può veramente svoltarvi la vita aumentando la produttività a livelli esponenziali. È un computer perfetto per i professionisti dell’immagine, per gli studenti, è ottimo come PC domestico, ma non solo. Ha moltissime caratteristiche interessanti e si posiziona come un Device in grado di soddisfare tutte le esigenze.

La memoria a bordo consente di installare moltissime applicazioni ma anche di archiviare file, foto, video, canzoni e molto altro ancora senza il minimo problema. Per tutto il resto c’è un abbonamento iCloud+ da sottostare a soli 2,99€ per un piano da 200 GB annuali, ma non solo. Questo Mac è perfetto per fare tutto; con un risparmio così elevato non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba a 834,99€ al posto di 959,00€.

