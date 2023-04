Mac mini M2 da 512 GB: il computer di Apple per tutti

Questo articolo nasce da una riflessione personale più che da una vera e propria offerta presente su Amazon, anche se dobbiamo ammettere che il prodotto di cui stiamo per parlare è davvero in sconto sul nostro portale di e-commerce americano. Nello specifico, segnaliamo che il Mac mini con processore M2 e memoria SSD da ben 512 GB si porta a casa con soli 873,99 € al posto di 959,00 €. Rispetto al valore di listino infatti, si risparmia il 9%, per un articolo uscito sul mercato da neanche due mesi, capite bene che è un’offerta semplicemente unica.

Perché quindi voglio parlarvi del Mac mini oggi?

Sì, è in sconto ma quello che è importante sottolineare che questo è un computer desktop veramente potente, in grado di consentire l’editing dei video in 4K, la post produzione fotografica senza il minimo problema su qualsiasi software esistente e infine, anche i lavori di grafica.

È altresì eccellente anche per tutte le operazioni legate all’amministrazione, alla segreteria o perché no, anche per lo studio e per la scuola. Ci troviamo di fronte a un PC che, secondo noi, rappresenta la migliore scelta per tutti coloro che vogliono un device dalle alte prestazioni ma dalle dimensioni contenute e dal prezzo economico.

Se avete un ecosistema Apple poi, e magari possedete già un laptop, io vi suggerisco di avere anche un desktop perchè (forse sarà la mia paranoia a dirlo) occorre sempre avere un computer di scorta ma soprattutto per quando siete a casa. Se infatti il pc è il vostro strumento di lavoro, magari siete video editor, fotografi, programmatori, produttori musicali e così via, non potete rischiare di rimanere, anche solo per un giorno, senza il vostro mezzo di lavoro.

Nella mia forma mentis mi hanno sempre insegnato che il tempo è denaro perciò i soldi investiti per migliorare la produttività e il rendimento sul lavoro sono sempre ben spesi. Non pensate mai ad un gadget del lavoro come ad uno spreco di soldi; valutatelo piuttosto come un investimento per il futuro. A 873,99 € con possibilità di riceverlo senza pagare le spese di spedizione, questo è il miglior affare che voi possiate fare oggi su Amazon, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.