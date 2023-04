Mac mini (M2): continua l'OFFERTA esclusiva a 599€ su Amazon

Il meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 si trova ancora a soli 599,00€ al posto di 729,00€ su Amazon. Capite bene che si tratta di un risparmio super per un gadget eccezionale. È uscito da pochissimi mesi ed è incredibile che sia già in sconto. Attenzione però: non pensate che, costando poco, sia “poco potente”. Lui è una vera bestia sotto tutti i punti di vista, capace di far girare fluidi anche i software più impegnativi come DaVinci Resolve 18, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, Photoshop e non solo.

Mac mini M2: il miglior PC per tutti, oggi in super sconto

È compatto, versatile, anche portatile (per certi versi) e, dulcis in fundo, presenta caratteristiche intriganti che ve lo faranno amare. Partiamo dal prezzo contenuto di soli 599,00€, un regalo non da poco. Pensate che costa quanto un PC di fascia media eppure è un computer pensato anche per i professionisti dell’immagine oltre che per gli studenti. È ottimo anche se fate programmazione o produzione di musica.

È plug-and-play e questo implica che basterà collegarlo alla corrente, attaccare le periferiche (mouse, tastiera, monitor, casse) per vederlo attivo e funzionante. Non dovrete fare nulla se non seguire la configurazione guidata.

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Silicon M2, coadiuvato da memoria unificata da 8 GB e da un SSD da 256 GB, versatile e veloce. Il dispositivo è inoltre dotato di tante porte esclusive.

Viene venduto e spedito da Amazon e la consegna sarà celere e gratuita: in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, avrete la possibilità di dilazionare l’importo del computer in comode rate con Cofidis o con il sistema interno ad Amazon. A 599,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.