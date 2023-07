Mac mini M2 con 512 GB: sconto ESAGERATO del 10% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un super computer di casa Apple che si trova in sconto folle su Amazon; stiamo parlando del meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2. Il device non ha certo bisogno di presentazioni. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia compatta unica nel suo genere, un prodotto versatile, compatto, piccolo, dotato di un chip interno in grado di ottenere performance strepitose con un prezzo decisamente basso. Pensate che la versione con 8 GB di memoria unificata e ben 512 GB di SSD si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 865,99€ al posto di 959,00€ grazie agli sconti di Amazon. A questa cifra non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

Mac mini M2: il miglior PC tuttofare

Questo Mac mini è dotato di un processore Apple Silicon M2 che si basa sull’architettura di ARM che è in grado di fare qualsiasi cosa; fa girare – senza problemi – anche i software più impegnativi, da FinalCut Pro a Avid Media Composer, da DaVinci Resolve 18 a Adobe After Effects. È un terminale eccellente anche per le attività amministrative e di ufficio, ma non solo. Va benissimo anche per gli studenti e per chi deve farne un utilizzo più generalista.

Fra le altre cose, è un gadget plug and play: cosa significa? Semplice. Il Mac mini si attacca alla corrente ed è pronto all’uso. Basta configurarlo (vi consigliamo di utilizzare periferiche compatibili originali di Apple) e il gioco è fatto. In pochissimi minuti avrete il vostro PC pronto all’azione. È potentissimo, reattivo, rapido e se seguirete la procedura guidata, in pochissimi minuti sarà operativo.

Con un prezzo di soli 865,99€ nella versione da 512 GB di memoria interna, questo Mac mini con M2 è un vero best buy; lo sconto è altissimo, quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

