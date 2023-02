Mac mini M2 con 512 GB di SSD: già in sconto su Amazon (-6%)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa; di fatto, il Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, con 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio interno si porta a casa con soli 899,99€, spese di spedizione incluse. Parliamo di un prodotto veramente unico, dal rapporto qualità-prezzo ineccepibile.

Grazie ad Amazon riceverete anche una serie di vantaggi non da poco; citiamo la consegna gratuita e immediata in pochissimi giorni, ma non solo. Vi è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono; ricordatevi poi che c’è anche quella di Apple per un anno, valida in qualsiasi Apple Store del mondo.

Si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale; altresì, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, per qualsiasi evenienza.

Mac mini (2023) 8+512 GB: scontata di 60€

Il Mac mini è un prodotto semplicemente fantastico; costa solo 899,99€ al posto di 959,00€ con spese di spedizione comprese4, ma vale molto, molto di più. Pensate che questo computer consente l’editing dei video in 4K, ma è anche perfetto per chi fa musica, per chi programma e non solo.

È un prodotto Plug-and-play e questo significa che basterà collegarlo alla corrente per farlo funzionare. Seguirete (in fase iniziale) la configurazione con il vostro ID Apple e sarete pronti a lavorare.

Vi consigliamo sempre di abbinarci mouse, tastiera originali di Apple, così da avere un’integrazione senza fili semplicemente unica. Per quanto concerne il monitor invece, vi suggeriamo l’acquisto del Samsung Smart Monitor M7 UltraHD 4K a soli 349,00€ al posto di 439,00€, con un risparmio medio pari al 21% sul valore di listino.

Insomma, Mac mini (2023) è il miglior computer desktop che si possa comprare oggi su Amazon; fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.