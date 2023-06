Mac Mini M2 8/256GB: ultima chiamata a 579 euro da Unieuro

Il Mac Mini M2 è la nuova versione di quest’anno del Mac Mini di Apple con il processore proprietario M2. Si tratta di un prodotto unico, con una potenza fuori dal comune, senza contare che per le sue dimensioni ridotte nemmeno ti accorgi della sua presenza sulla scrivania.

Per chiudere al meglio la promozione Hypnotic Black Friday, che terminerà alla mezzanotte di oggi, Unieuro ha deciso di riproporre l’ottima offerta sul modello più completo possibile: 256GB di spazio d’archiviazione e 8GB di RAM a 579 euro anziché 729 euro, con tanto di spedizione gratuita e pagamento rateale a interessi zero.

Mac Mini M2 in sconto di 150 euro sul sito di Unieuro

Il nuovo Mac mini con a bordo Apple Silicon M2 fa registrare un upgrade significativo dal punto di vista della connettività, con il passaggio al Wi-Fi 6E e al Blueetooth 5.3. Ma dove compie un balzo in avanti notevole è sul fronte delle prestazioni, se paragonate con quelle di M1: 40% in più sulla GPU, 14% in più in multi-core, 10% in single-core.

Maggiori prestazioni dunque, per un prezzo di lancio inferiore. Tradotto? Un autentico best buy, a maggior ragione in queste ore sul sito ufficiale di Unieuro, dove sta andando letteralmente a ruba.

Affrettati, la promo di Unieuro scadrà alle 23:59 di oggi, giovedì 22 giugno. Aggiungi al carrello ora il Mac Mini M2 per beneficiare di uno sconto di 150 euro. In più, hai la libertà di pagare in 3 rate da 190 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal.

