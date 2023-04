Mac mini M2 (512 GB): sconto IMMEDIATO di 160€

Il meraviglioso Mac mini del 2023 con processore Apple Silicon M2 si porta a casa oggi con uno sconto veramente esclusivo. Nello specifico, segnaliamo che la versione con ben 512 GB di memoria interna sull’SSD, con CPU da 8 core e GPU da 10 core, con 8 GB di memoria unificata, costa solo 799,99€ al posto di 959,00€. Questa versione, capiente e prestante, si porta a casa con uno sconto veramente esagerato sul suo prezzo di listino. Noi vi consigliamo di approfittarne adesso per non perdere questa fantastica occasione. Tra l’altro, ci sono tantissimi vantaggi esclusivi se comprerete il PC da Amazon. Andiamo con ordine.

In primo luogo, la consegna sarà celere e immediata: in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio. Fra le altre cose, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore e un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete anche dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis. Cosa volere di più, quindi?

Mac mini M2: il miglior computer che possiate comprare oggi

Questo PC, compatto ma desktop, è perfetto per i professionisti ma anche per chi ne deve fare un utilizzo più “basico”. Di fatto è potentissimo come pochi altri al mondo, dispone di caratteristiche eccellenti, ha un processore che fa girare fluidi anche i software di editing video ed è un gadget “plug and play”; questo significa che basterà collegarlo alla corrente per vederlo funzionante e si configurerà in un baleno.

Vi consigliamo di affrettarvi; a questo prezzo, con lo sconto del 17% sul prezzo di listino, potrebbe andare a ruba. Siate veloci; a 799,99€ è un vero best buy.

