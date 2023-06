Mac mini M2 (2023) a soli 599€ su Amazon: è il computer da comprare SUBITO

Oggi vogliamo parlarvi di un computer di Apple semplicemente eccezionale; si chiama Mac mini (2023) ed è dotato del processore Apple Silicon M2 sotto la scocca. Il PC in questione dispone di un hardware all’avanguardia, di una scheda tecnica frizzante e versatile, di una serie di features che ve lo faranno amare sin dal primo utilizzo. Prima di addentrarci nella disamina delle sue caratteristiche, vi vogliamo dire che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 599,00€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che il risparmio rispetto al costo originale è davvero generoso e questo computer è davvero in grado di fare la differenza rispetto ai competitor; con un rapporto qualità-prezzo simile è un best buy fantastico, un device che può soddisfare le esigenze dell’utente comune che vuole utilizzare il PC per le operazioni basilari, ma va benissimo anche per il professionista che deve farne un uso intenso e pesante. Non di meno, è uno dei migliori gadget da comprare per gli studenti, siano essi di scuola che di università.

Mac mini (2023): il PC pensato per tutti

Questo Mac mini è un dispositivo plug-and-play; ciò significa che, per farlo funzionare non dovrete far altro che attaccare la presa alla corrente, dotarlo delle giuste periferiche (mouse, tastiera, monitor e casse), seguire la procedura di configurazione assistita e sarete pronti ad utilizzarlo in un battibaleno. Sotto la scocca, come dicevamo in calce, troviamo un cuore Apple Silicon M2, il chip di nuova generazione che fa girare fluidi anche software come DaVinci Resolve, AVID Media Composer e Adobe Photoshop. Viene coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di SSD rapido e capiente. Non manca una serie di porte di nuova generazione per una connettività completa.

A soli 599,00€ questo Mac mini (2023) è il best buy che dovete acquistare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.