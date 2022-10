Mac Mini M1: sconto immediato di 100€ se lo acquistate OGGI

Se state cercando un nuovo computer per lavorare, studiare e non solo, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di un ottimo Mac Mini con processore Apple Silicon M1. Oggi questo gioiellino si porta a casa a soli 719,00€ al posto di 819,00€, con uno sconto immediato pari a 100€ sul prezzo di listino. Mica male.

Tra l’altro, il prodotto è nuovissimo, gode della garanzia di Amazon e vanta specifiche tecniche assurde. Oltre alla garanzia di Apple per un anno infatti, troviamo quella del sito di vendita più famoso al mondo. Pensate che i tecnici di Amazon rispondono tutti i giorni, anche nei festivi, dalle 06:00 a mezzanotte. Sul fronte dei PC desktop, sappiate che non c’è un dispositivo come lui sul mercato.

Mac Mini con Apple Silicon M1: perfetto per tutto

Fra le sue caratteristiche chiave non possiamo non citare l’ottimo processore Apple Silicon M1 costruito interamente dai tecnici esperti di Apple; offre performance sul lato CPU e GPU davvero inaudite. Il tutto viene condito poi dal machine learning.

Nello specifico, segnaliamo che la CPU ad otto core permette di godere di prestazioni lato video, audio, grafica e non solo, fino a 3 volte più veloci del passato, magari di un Mac Mini con processore Intel. La GPU poi, vi permetterà di lavorare bene anche con i software video. Ad esempio, con Final Cut Pro X potrete montare video in 4K (anche in 8K volendo) senza alcun problema e con una versatilità pressocché unica e impagabile. La Neural Engine poi, è a 16 core. Internamente troviamo la memoria unificata da 8 GB che vi permetterà di godere di app che si apriranno e chiuderanno in un battibaleno. L’SSD è super veloce e capiente e c’è un ottimo sistema di raffreddamento super evoluto.

Insomma, non lasciate sfuggirvi questa fantastica promozione: solo 719,00€ al posto di 819,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.