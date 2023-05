Mac mini M1: ottimo prezzo su Amazon per il computer di Apple più venduto di sempre

Oggi vogliamo parlarvi di un computer di Apple magnifico: si tratta del Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1, un Device eccezionale, leggero, compatto, perfetto per tutti gli scopi e con performance che fanno quasi gridare al “miracolo”. Pensate che, con una dotazione tecnica entry level, riesce a consentire l’editing video dei file in 4K sui vari software di montaggio, permette di fare produzione musicale, programmazione, ma non solo. È un ottimo PC anche per gli studenti e per tutti coloro che devono farne attività amministrative. Considerate che si porta a casa ad un prezzo strepitoso su Amazon: solo 599,00€ al posto di 669,00€, sperse di spedizione incluse. Si tratta di un super risparmio per un gadget che è unico nel suo genere.

Mac mini (M1) a soli 599€ su Amazon: l’offerta che aspettavi

Grazie ad Amazon avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata: questo implica che il PC sarà a casa vostra entro pochissimi giorni senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore, e uno con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Mac mini è un prodotto plug-and-play; questo implica che basterà collegarlo alla corrente per vederlo attivo e funzionante, ma non solo. Ci potrete collegare le periferiche che desiderate, anche se noi vi consigliamo sempre di utilizzare prodotti Apple per godere così della bellezza dell’ecosistema della mela. È piccolissimo e sulla scrivania non darà fastidio; completa poi la dotazione di porte poste sulla back cover. Insomma, a 599,00€ questo Mac mini è l’affare del giorno, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba da un momento all’altro; non pensateci troppo.

