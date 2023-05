Mac Mini (M1): in offerta a 569€ su Amazon NON HA RIVALI

Il Mac Mini con chip M1 si conferma un punto di riferimento assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo computer: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il computer di Apple al prezzo scontato di 569 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello dotato di chip M1 e 256 GB di SSD. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e utilizzando una semplice carta di debito. Per sfruttare la promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

Mac Mini con chip M1: ora in offerta al minimo storico su Amazon

Il Mac Mini è sempre di più un riferimento del mercato, rappresentando la scelta giusta per chi è alla ricerca di un computer veloce, elegante e pronto all’uso. Il chip M1 è ottimo, garantendo prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Il modello di Apple è, inoltre, “pronto all’uso” ed adatto a tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo PC da usare tutti i giorni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mac Mini con chip M1 al prezzo minimo storico di 569 euro. Si tratta di uno sconto netto per la variante con 256 GB di SSD, ideale per tutti gli utenti che fanno un uso base del computer. La versione da 512 GB è disponibile al prezzo scontato di 799 euro.

Per entrambe le varianti è possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.