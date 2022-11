Mac Mini M1 con 512 GB: 150€ di sconto alla cassa

Se state cercando un nuovo computer desktop per il vostro studio, per casa vostra, per il lavoro, per la programmazione o semplicemente per fare lavori di editing video/foto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama Mac Mini ed è di Apple. Presenta il processore Apple Silicon M1 sotto la scocca ed è stato annunciato nel mese di novembre di due anni or sono.

Da tempo si aspetta un modello con processori aggiornati, ma non vi è traccia alcuna. Per quest’anno dovremmo rinunciarvi pertanto comprare il PC in sconto oggi non è affatto una cattiva idea. Anche perché, capiamoci: è un modello che andrà benissimo ancora per moltissimi anni e che sarà supportato e aggiornato a lungo dall’azienda stessa. Lo trovate su Amazon a soli 899,00€ con spese di spedizione comprese. La versione in sconto dispone di 8 GB per la memoria unificata (RAM) e di ben 512 GB di storage interno, più che necessari per l’archiviazione di file, foto, video, app e non solo.

Mac Mini con M1: questo computer di Apple è una bomba

Inutile dirvi che va anche meglio del previsto; questo computer è eccellente su tutti i fronti. Non di meno, è compatto e si può perfino portare in giro viste le sue dimensioni contenute. Non dimenticate che basta collegare mouse e tastiera (via cavo o wireless/Bluetooth), monitor mediante HDMI e il gioco sarà fatto. Se proprio volete aggiungere una cassa Bluetooth avrete una postazione sempre pronta per lavorare e/o giocare.

Comprarlo da Amazon poi è una sicurezza: sconto di 150€ immediati, spedizioni sempre gratuite per i membri possessori di un account Amazon Prime e in più c’è la possibilità di restituire gratuitamente il device entro il 31 gennaio 2023. A soli 899,00€ questo è un Mac da comprare al volo. Non pensateci troppo visto che potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.