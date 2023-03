Mac mini M1 a soli 599€ grazie alle offerte di primavera di Amazon

Se state cercando un nuovo computer desktop per la vostra attività e non sapete quale acquistare, ci pensiamo noi a suggerirvi il migliore. Girovagando sul web infatti, abbiamo riscontrato che il meraviglioso e potentissimo Mac mini con processore Apple Silicon M1 si porta a casa con soli 599,00€ grazie alle offerte di primavera presenti su Amazon. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio best buy che noi vogliamo consigliarvi al più presto. Questo gadget, tra l’altro, è ottimo perché assicura performance uniche in un form factor compatto e trasportabile. Nonostante sia un PC fisso, si può quasi considerare “tascabile”. Lo potete portare in valigia restando tranquilli che non occuperà troppo spazio.

Mac mini M1 su Amazon: imperdibile a questo prezzo

I vantaggi nell’acquistarlo da Amazon sono tanti e numerosi; come non citare la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, anche a tasso zero. C’è poi la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e, volendo, c’è anche la consegna veloce in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Insomma, questo è uno dei migliori device che si possano acquistare oggi, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba.

Inutile dirvi che si tratta di un prodotto semplicemente unico per quello che offre, che vi donerà massima libertà di azione e una potenza inaudita. A meno di 599,00€ questo è il Mac mini da acquistare oggi; non lasciatevi sfuggire questa promozione; l’offerta terminerà entro pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.