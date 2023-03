Mac mini M1 a meno di 600€ su Amazon: l'offerta che stavi aspettando

Il potentissimo e vendutissimo Mac mini M1 di Apple si porta a casa oggi con un prezzo veramente strepitoso: solo 599,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. Capite bene che si tratta di uno sconto esagerato per uno dei PC compatti desktop più incredibili che vi siano in commercio. Lo trovate su Amazon e sappiate che la consegna sarà celere; in pochissimi giorni infatti, il device sarà a casa vostra, presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. C’è anche la possibilità di usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Mac mini M1 su Amazon: impossibile non volerlo

Il modello in sconto è quello del 2020 con SoC Apple Silicon M1 con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno; rispetto alla nuova generazione cambia il processore, ma non dovete temere nulla. Questo chipset è ancora oggi validissimo perché fa girare fluidi software pesanti come DaVinci Resolve 18, Adobe Premiere Pro, FinalCut Pro e molti altri. Con questo dispositivo si può eseguire editing in 4K, si può fare postproduzione fotografica con le principali applicazioni di riferimento del settore (Photoshop, Lightroom) ed è ottimo anche come PC casalingo per studenti, ma non solo.

Dobbiamo anche ricordare che si tratta di un PC plug and play; questo implica che, non appena lo toglierete dalla scatola, lui sarà pronto a funzionare. Vi basterà attaccare la presa alla corrente e il gioco sarà fatto. Dulcis in fundo, è potentissimo ma è anche estremamente compatto. Vi ricordiamo che in confezione non ci sono le periferiche (vanno acquistate in separata sede e potete scegliere quelle che preferite). Con un prezzo di soli 599,00€ (grazie alle offerte di primavera), questo Mac mini M1 si prefigura come uno dei migliori computer che vi siano in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.