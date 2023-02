Mac mini M1 a meno di 600€ su Amazon: è l'affare del GIORNO

Più volte vi abbiamo parlato della bontà del classico Mac mini con processore Apple Silicon M1. Questo è un computer desktop unico nel suo genere, che da sempre offre un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Oggi però, grazie alle super promozioni che Amazon ha riservato ai suoi clienti, vediamo che si può portare a casa ad un costo veramente irrisorio: solo 599,99€ al posto di 669,00€. Se ci state pensando ancora, non fatelo: acquistatelo subito, perché siamo sicuri che andrà a ruba in pochissime ore. Il risparmio è davvero elevato e ora è un super Best Buy.

Mac mini M1: oggi è il Super Best Buy

I vantaggi non risiedono solo in un costo contenuto; se acquistate Mac mini M1 da Amazon potrete usufruire delle spese di spedizione gratuite e della consegna celere in pochissime ore. Non di meno, c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate (anche a tasso zero) con Cofidis o con il sistema interno allo store. Dulcis in fundo, avrete l’occasione di usufruire della doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata.

Il Mac mini con M1, oltre ad essere potentissimo, è anche incredibilmente leggero, compatto e portatile. Non di meno, è Plug-and-play: cosa significa? Vi basterà attaccarlo alla corrente, collegare mouse, tastiera, casse e monitor e sarà funzionante. Dovrete solo inserire il vostro ID Apple e sarete operativi, pronti a lavorare.

È così potente che consente agli utenti di fare editing video senza problemi, post-produzioni fotografica di alto livello, programmazione e non solo. Questo computer è un vero miracolo tecnologico che al prezzo di 599,99€ diventa un prodotto da comprare assolutamente. Fate presto se siete interessati; le scorte disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.