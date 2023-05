Mac mini M1 a meno di 550€ su Amazon: il Best Buy che stavi aspettando

Il Mac mini del 2020 con processore Apple Silicon M1 è un computer sensazionale, potente, versatile, leggero, compatto e anche economico. Sin dal suo esordio ha sempre rappresentato un’ottima soluzione per professionisti e non solo. Costava più di 800€ di listino ma vantava specifiche da ammiraglia; oggi, grazie all’arrivo dell’iterazione con M2 e agli sconti folli di Amazon, si porta a casa con soli 549,00€, spese di spedizione incluse nel costo del prodotto. Lo trovate su Amazon e ci sono anche ulteriori vantaggi se lo acquisterete da questo sito.

Come non citare la consegna celere in pochissimi giorni presso il portale di e-commerce americano; volendo, ci si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e volendo, potrete anche usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Avrete diritto ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, c’è la possibilità di dilazionare l’importo del computer in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? Fare presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Mac mini (2020): il computer tuttofare

Il Mac mini del 2020 si configura come una soluzione veramente eccellente per i professionisti dell’immagine ma anche per gli studenti. È un computer perfetto come PC casalingo ed è comodo per tantissimi altri utilizzi. Ha 8 GB di memoria unificata all’interno, dispone di un SSD rapido da 256 GB super veloce, capiente e versatile.

Noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere l’occasione presente su Amazon. A soli 549,00€ è un vero best buy, ma siate rapidi; potrebbero esserci poche scorte sul sito di e-commerce.

