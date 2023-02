Mac mini M1 a 599,99€: OFFERTONA da leccarsi i baffi

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta semplicemente straordinaria; qualcosa di incredibile e che ti consigliamo seriamente di non lasciarti sfuggire. Stiamo parlando del Mac mini M1 (2020) che puoi portare a casa all’incredibile prezzo di soli 599,99€ con spese di spedizione gratuite comprese.

Mac mini (M1): Best Buy senza rivali a questa cifra

Da pochissimi giorni è arrivato sul mercato il suo modello erede, il Mac mini con Apple Silicon M2/M2 Pro, ma questo modello con a bordo il “vecchio” M1… non è affatto obsoleto, come si suol dire. Capiamoci: non è che quando arriva la versione aggiornata, la prima diventa “da buttare”, anzi.

Il Mac mini M1 è un prodotto che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che cercano un PC casalingo per la famiglia, ma non solo. È ottimo anche per gli studenti, per i professionisti, per gli esperti dell’immagine che postproducono foto su Lightroom, Photoshop e creano contenuti per il web, ma non finisce qui. È un computer che riesce perfino a gestire l’editing dei video in 4K su Adobe Premiere, FinalCut Pro o DaVinci Resolve. Insomma, la potenza non gli manca e se pensi che costa solo 599,99€… capirai subito che ci troviamo davanti a un Best Buy su tutta la linea. E poi è “Plug-and-play”: lo colleghi alla corrente, connetti le periferiche e sarà tutto subito pronto per l’uso dopo una rapida procedura di configurazione.

Amazon ti offre poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma volendo, c’è anche quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare.

Si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A 599,99€ non pensarci troppo: è quello giusto da acquistare oggi.

