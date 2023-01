Mac mini con M2 Pro: il computer che mancava, oggi lo trovi su Amazon

Questo articolo nasce da una mia personale riflessione fatta oramai diversi mesi fa; oltre ai classici articoli, svolgo un mestiere molto particolare. Lavoro con i video, e nello specifico, con i documentari. Questo implica che mi trovo molto spesso a montare file pesanti, ricchi di video girati con camera differenti, con settaggi diversi, ma soprattutto con clip di varia natura. Sono un utente Apple: possiedo iPhone, AirPods, Apple Watch, quindi la mia scelta per il nuovo computer, un anno fa, doveva ricadere essenzialmente in casa.

Mac mini con M2 Pro: la scelta per i professionisti

Trovandomi a montare per ore, necessitavo di una soluzione desktop fissa che potesse fare al caso mio, di conseguenza ho eliminato i portatili da 14 e 16” per ovvie ragioni e soprattutto per non andare a fare un utilizzo sbagliato dei laptop rovinando così la batteria.

Desideravo con tutto il cuore un iMac da 27” con il nuovo design, e con all’interno le soluzioni M1 Pro/Max. Purtroppo l’azienda di Cupertino non mi ha accontentato, però quasi un anno fa ha presentato il Mac Studio (che poi ho acquistato) che, in parte, rientrava nelle mie corde. Ciò ha implicato vari compromessi, ma questa è un’altra storia.

Inoltre, c’era un fattore da considerare: il prezzo del Mac Studio era (ed è) esorbitante; non tutti possono permettersi di spendere una cifra elevata come 2349 € per un solo computer, con periferiche da acquistare separatamente.

La soluzione è che avrebbe fatto al caso mio era sicuramente un Mac mini con M1 Pro. Purtroppo non lo abbiamo mai avuto ma adesso, dopo tante attese, abbiamo l’attesissimo Mac mini con M2 Pro con un prezzo di lancio molto interessante: 1579,00 €.

Non starò ad elencare tutte le caratteristiche tecniche, ma vi basta sapere che questo computer riesce a gestire flussi di lavoro spaventosamente elevati, è assurdamente sottile e piccolo da poter essere definito quasi “portatile“.

A mio avviso, rappresenta la scelta ideale per chi cerca una buona macchina con cui lavorare, in ambito professionale, con il foto e video editing, ma anche con cui produrre musica, o fare programmazione.

Se invece il vostro utilizzo è molto più basico, allora vi suggerisco di acquisto del Mac mini con M2: costa pochissimo, solo 729,00€, spese di spedizione incluse.

