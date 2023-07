Mac Mini con M2: nuovo MINIMO STORICO su Amazon per la versione da 512 GB

Il Mac Mini con chip M2 è sempre più il computer da comprare in questo momento, garantendo ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. In più, il computer è pronto all’uso, senza necessità di assemblaggio e configurazione.

Con la nuova offerta Amazon, inoltre, acquistare il Mac Mini diventa ancora più conveniente: la versione da 512 GB del computer è ora acquistabile al prezzo scontato di 799 euro. Si tratta del nuovo minimo storico su Amazon per questa versione che ha un prezzo consigliato di 959 euro.

C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Mac Mini con M2: offerta da non perdere per la versione con 512 GB

Il Mac Mini con chip M2 è in offerta nella variante da 512 GB. Si tratta della configurazione più completa del computer di Apple. Questa versione è dotata del processore M2 che viene affiancato da 8 GB di RAM e da 512 GB di SSD (la versione base ne ha solo 256 GB). Il computer ha una dotazione di porte completa oltre al sistema operativo macOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mac Mini con M2 da 512 GB a un nuovo minimo storico. Il computer viene ora proposto al prezzo scontato di 799 euro, invece che 959 euro, garantendo così un risparmio aggiuntivo per gli utenti interessanti a una variante decisamente più completa rispetto alla versione base da 256 GB. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

