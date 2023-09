Mac Mini con M2 in sconto su Amazon: NON HA RIVALI (anche in 5 rate)

Il Mac Mini diventa sempre di più il computer desktop da comprare. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la versione da 256 GB al prezzo scontato di 599 euro mentre la variante da 512 GB, molto comoda per la maggior parte degli utenti, è disponibile al prezzo scontato di 865 euro. Per entrambe le versioni c’è il chip M2 a garantire un funzionamento completo e ottimizzato. Da notare, inoltre, che è possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Mac Mini con M2 in offerta Amazon: è da prendere subito

Il Mac Mini con chip M2 è il computer desktop da comprare: veloce, efficiente e già pronto all’uso, con una dotazione di porte ricca e con tutte le funzionalità di macOS già attivate. Il computer è il modello giusto per ottenere il massimo delle prestazioni con una spesa contenuta.

Puntando sul Mac Mini, infatti, è possibile acquistare un computer completo, con una spesa ridotta e senza alcuna necessità di dover acquistare componenti aggiuntivi. Si tratta del modello desktop di riferimento per il mercato per chi vuole un computer davvero pronto all’uso.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mac Mini con chip M2 al prezzo scontato di 599 euro per la versione da 256 GB mentre la versione da 512 GB è disponibile al prezzo scontato di 865 euro. Entrambi i modelli sono acquistabili con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Da notare che c’è anche la possibilità di acquistare la versione con M2Pro per chi vuole un chip di fascia superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.