Mac Mini con M2 in offerta su Amazon a 599€: è un BEST BUY assoluto (anche a rate)

Il Mac Mini con chip M2 diventa sempre di più un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un computer desktop completo, veloce e in grado di gestire senza problemi tutte le attività quotidiane. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mac Mini con M2 al prezzo scontato di 599 euro. Si tratta di un ritorno al prezzo minimo storico per il computer di Apple che beneficia di uno sconto di 130 euro per la variante con 256 GB di SSD. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 120 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Mac Mini con M2: ora in offerta al minimo storico su Amazon

Il Mac Mini con M2 è uno dei punti di riferimento del mercato dei computer desktop in questo momento. Il chip M2, infatti, assicura ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche, inoltre, troviamo 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD e una dotazione di porte completa, con anche il supporto ad una porta Ethernet Gigabit. Lato software c’è, naturalmente, macOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mac Mini con M2 al prezzo scontato di 599 euro, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo di lancio e la possibilità di acquisto in 5 rate mensili. C’è anche la possibilità di puntare sulla variante da 512 GB, disponibile a 856 euro, oltre che sulla variante con M2 Pro da 1.579 euro. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.