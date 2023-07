Mac Mini con M2 cala ancora di prezzo: nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Il Mac Mini con chip M2 conviene ancora di più: il computer di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che migliora il prezzo proposto in occasione del Prime Day. Attualmente, il computer è disponibile al prezzo scontato di 569 euro invece di 729 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per sfruttare questo nuovo minimo storico è disponibile il link qui di sotto.

Mac Mini con chip M2: è al minimo storico su Amazon

Il Mac Mini, in questo momento, è il modello giusto da comprare per chi ha bisogno di un computer desktop in grado di abbinare un prezzo ridotto a prestazioni elevate, a prescindere dal sistema operativo considerato.

Il modello propone il chip M2, potente ed efficiente, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che da una dotazione completa di porte con USB-A, Thunderbolt 4, Ethernet e HDMI oltre al jack da 3,5 mm. Il sistema operativo è, naturalmente, macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Mac Mini al prezzo scontato di 569 euro invece che a 729 euro. L’offerta è da cogliere al volo: a questo prezzo, infatti, il computer di Apple non ha rivali, garantendo ottime prestazioni con una spesa minima.

Da notare, inoltre, che è anche possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

