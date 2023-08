Mac Mini con M2 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un BEST BUY

È il momento di comprare il Mac Mini con chip M2. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, il computer di Apple è nuovamente disponibile al suo minimo storico. L’offerta in corso consente l’acquisto al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili, anche pagando con carta di debito.

Mac Mini con M2 in offerta al minimo storico su Amazon

Il Mac Mini è il computer desktop su cui puntare in questo momento. Pronto all’uso, veloce e ottimizzato, il computer di Apple ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo.

A gestire il funzionamento del computer c’è il chip M2 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Da segnalare anche una dotazione completa di porte oltre al sistema operativo macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software, il Mac Mini è in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti. Chi ha bisogno di un computer per l’uso quotidiano, quindi, può ora sfruttare una promozione davvero ottima.

Con questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Mac Mini con chip M2 al prezzo scontato di 599 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Si tratta del nuovo minimo storico per il computer.

Da segnalare, inoltre, che la versione da 512 GB del modello è ora disponibile al prezzo di 849 euro, garantendo più spazio di archiviazione agli utenti per cui 256 GB “vanno stretti”. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.