Mac Mini con M2: ad un OTTIMO PREZZO grazie a QUEST'OFFERTA (-158€)

Il Mac Mini con M2 diventa sempre più conveniente: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il computer di Apple al prezzo scontato di 571 euro invece di 729 euro, con un taglio netto di 158 euro rispetto al listino. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è anche possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. La promozione è legata all’utilizzo del codice sconto MAGGIO23EDAYS, da aggiungere nel carrello prima di completare l’acquisto. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Mac Mini con M2 in offerta ad un ottimo prezzo

Il Mac Mini è uno dei migliori computer desktop del momento, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero incredibile. Il modello di Apple è dotato del chip M2, in grado di offrire ottime prestazioni generali oltre che tanta efficienza. Da notare anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il computer è dotato di una dotazione di porte completa che consente l’utilizzo in ufficio o a casa, per studio e lavoro, senza alcun problema. C’è anche il sistema operativo macOS, sempre aggiornato da Apple.

Con la nuova offerta eBay e lo sconto extra garantito dal codice promozionale MAGGIO23EDAYS è possibile acquistare il Mac Mini con M2 al prezzo scontato di 571 euro, con un taglio di 158 euro rispetto al listino per la versione 8/256 GB. Il computer è acquistabile anche in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. Si tratta di un’offerta ottima che consente di acquistare il Mac Mini con chip M2 al prezzo più basso di sempre. Per sfruttare l’offerta, prima che le poche unità disponibili si esauriscano, è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

