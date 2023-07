Mac mini con M1: bastano solo 599€ per portarvelo a casa

Se state cercando un computer desktop di alto pregio e volete un prodotto di casa Apple così da integrarlo con il vostro iPhone, con l’iPad, con gli AirPods, ma non solo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Mac mini (2020) ed è un PC incredibile. Pensate che lo potete portare a casa con un prezzo sensazionale: solo 599,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon. Le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo e la consegna sarà celere e immediata.

Mac mini (2020): impossibile resistergli

Lanciato sul mercato a novembre 2020, questo Mac mini è alimentato dal rivoluzionario chip M1 sviluppato internamente da Apple. Con una potenza eccezionale, una versatilità straordinaria e un fattore di forma compatto, il suddetto computer rappresenta un’opzione eccellente per gli utenti che cercano un desktop potentissimo senza occupare troppo spazio sulla scrivania.

Parliamo del processore M1: è basato su architettura ARM. Con una CPU a 8 core, una GPU a 8 core e un Neural Engine a 16 core. La Mac potenza di calcolo è senza precedenti ed è in grado di gestire facilmente attività impegnative come l’editing video, il rendering 3D, il gaming avanzato e il multitasking senza alcun problema. Funziona in modo silenzioso, senza ventole rumorose o surriscaldamento e con una minima emissione di calore. Il Mac mini (2020) può restare acceso tutto il giorno senza preoccuparsi troppo di eventuali consumi energetici eccessivi.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Mac mini (2020) offre una versatilità eccezionale in termini di connettività. È dotato di due porte Thunderbolt/USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A, una porta Gigabit Ethernet e una presa per cuffie da 3,5 mm. Si può collegare facilmente display esterni, unità di archiviazione, periferiche audio e molto altro ancora. Può eseguire app per Mac basate su architettura Intel utilizzando la tecnologia di traduzione Rosetta 2. Con un prezzo di soli 599,00€, spese di spedizione incluse su Amazon, questo Mac mini (2020) è uno dei migliori desktop che vi siano in circolazione.

