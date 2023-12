Mac Mini con M1: a QUESTO PREZZO su Amazon è un ottimo acquisto (anche a rate)

Per tutti gli utenti alla ricerca di un computer desktop pronto all’uso e in grado di offrire ottime prestazioni c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il Mac Mini con chip M1, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 599 euro per la versione con 256 GB di SSD. In offerta c’è anche la versione con 512 GB che può essere acquistata al prezzo scontato di 749 euro. Entrambe le varianti sono disponibili anche con acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Mac Mini con M1: ottima offerta su Amazon

Il Mac Mini è la soluzione giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di un computer desktop già pronto all’uso. Grazie alla potenza del chip M1 e alla versatilità di macOS, infatti, gli utenti che scelgono il Mac Mini hanno la possibilità di sfruttare un computer completo e veloce, ora accessibile con un ottimo prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mac Mini con chip M1:

Il Mac Mini è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, anche pagando con carta di debito. L’offerta è accessibile tramite il tasto qui di sotto e sarà valida solo per un breve periodo. Il computer è venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.