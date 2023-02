Mac Mini con M1: a QUESTO PREZZO è il computer DA COMPRARE

Il lancio del Mac Mini con M2 avvenuto qualche settimana fa ha reso ancora più conveniente il Mac Mini con M1 che, con la nuova offerta Amazon, è disponibile al prezzo scontato di 599,99 euro invece di 669 euro. Si tratta di un ulteriore taglio di prezzo che rende il computer di Apple il modello giusto da comprare in questa fascia di prezzo.

Da notare che l’offerta riguarda la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD del Mac Mini con M1 ma in offerta c’è anche la versione con 512 GB che viene ora proposta al prezzo di 749,99 euro invece di 899 euro. Per entrambe le varianti è possibile puntare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi.

Mac Mini con M1: ora conviene sempre di più con la nuova offerta Amazon

Il Mac Mini è da diversi anni un riferimento del mercato grazie all’ottimo chip M1 in grado di garantire prestazioni eccellenti per il tradizionale uso “da ufficio”. Con il lancio della versione M2, il modello con M1 è diventato ancora più conveniente.

Il computer di Apple può contare su di un comparto tecnico completo, con una dotazione di porte ricca, una memoria molto veloce e un sistema di raffreddamento attivo in grado di garantire al chip la possibilità di spingere in caso di necessità.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mac Mini con M1 al prezzo scontato di 599 euro nella variante 8/256 GB ed al prezzo scontato di 749 euro per la variante 8/512 GB. In entrambi i casi, è disponibile anche l’acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.