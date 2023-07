Mac mini con chip M2: sconto TRAVOLGENTE su Amazon, prezzo WOW (-129€)

Mac mini 2023 è un concentrato di potenza e versatilità racchiuso in un design compatto ed elegante. Dotato del rivoluzionario chip M2 di Apple, questo computer desktop offre prestazioni straordinarie, gestendo senza problemi anche le attività più impegnative.

Attualmente, questa straordinaria macchina è in sconto su Amazon a un prezzo che lo rende irresistibile: completa l’ordine al volo per averlo a 599,99€ invece di 729€. Lo ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

Il chip M2, con la sua CPU 8-core e GPU 10-core, assicura un’esperienza fluida e reattiva, indipendentemente dal tipo di lavoro che stai svolgendo. Che tu stia creando presentazioni sofisticate, giocando ai giochi più immersivi o semplicemente navigando sul web, il Mac mini con chip M2 è in grado di gestire tutto con facilità.

Il Mac mini offre anche una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Inoltre, è possibile scegliere l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

Con 256GB di archiviazione SSD, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per foto, video, documenti e app. E grazie alla memoria unificata di 8GB, potrai lavorare in multitasking e gestire file di grandi dimensioni senza problemi.

Ricapitolando, perché dovresti acquistare il Mac mini 2023 di Apple? Ecco perché:

Prestazioni eccezionali: Il chip M2 di Apple offre prestazioni straordinarie, permettendoti di svolgere le tue attività in modo più efficiente e veloce. Versatilità: Grazie alla sua vasta gamma di opzioni di connettività, il Mac mini può essere facilmente integrato in qualsiasi ambiente di lavoro o di casa. Design compatto ed elegante: Il Mac mini combina potenza e stile in un design compatto che si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania. Archiviazione e memoria generose: Con 256GB di archiviazione SSD e 8GB di memoria unificata, avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane. Sicurezza avanzata: Il chip M2 e macOS Ventura offrono funzioni di privacy e sicurezza all’avanguardia, proteggendo il tuo sistema e i tuoi dati da malware e virus.

Non perdere l’occasione di portare a casa questa potente macchina. Mac mini 2023 di Apple è ora disponibile su Amazon a un prezzo pazzesco: completa l’ordine al volo per averlo a 599,99€ con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.