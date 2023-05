Mac Mini con chip M2 in offerta su Amazon: crolla sotto i 600€ e si può anche pagare a rate

Il nuovo Mac mini con chip M2 offre velocità e prestazioni eccezionali. La CPU a 8 core garantisce un aumento delle prestazioni fino al 18%, consentendo di svolgere operazioni quotidiane in modo rapido e fluido. La GPU a 10 core offre una grafica fino al 35% più veloce nelle app e nei giochi più complessi, offrendo un’esperienza visiva straordinaria. Il Neural Engine a 16 core consente un machine learning avanzato, aprendo nuove possibilità di intelligenza artificiale.

Insomma, stiamo parlando di una macchina potente e versatile, che ti assisterà senza problemi in tutte le tue operazioni quotidiane. Oggi Amazon propone il Mac Mini con chip M2 a meno di 600€, un prezzo decisamente interessante, considerato che normalmente ti costerebbe 729€.

Come sempre, ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. La spedizione gratuita è inclusa per tutti gli abbonati a Prime, mentre la disponibilità è immediata: se lo ordini subito, lo riceverai a casa entro domani.

Il Mac mini è disponibile con una memoria unificata che varia da 8 GB a 24 GB, garantendo che tutto ciò che fai sia fluido e veloce. Inoltre, l’archiviazione SSD ultrarapida consente di aprire app e file in un istante, migliorando l’efficienza del lavoro. Il Mac mini supporta fino a due monitor, consentendo di espandere lo spazio di lavoro e aumentare la produttività. Inoltre, il Mac mini conserva le caratteristiche descritte in precedenza, come le porte Thunderbolt 4 e USB-A, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, e viene fornito con il cavo di alimentazione incluso nella confezione. Con il suo potente chip M2, il Mac mini offre velocità, prestazioni e versatilità per soddisfare le esigenze di elaborazione, grafica e connettività degli utenti più esigenti. Non farti scappare questa offerta e fallo tuo a soli 599€!

