Mac Mini con chip M2 in offerta ad un prezzo imperdibile

Il nuovissimo Mac mini 2023 con chip M2 è ora disponibile su Amazon a soli 639,00€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo consigliato di 729,00€.

Dotato del potente chip M2, questo computer desktop offre prestazioni straordinarie, gestendo senza sforzo presentazioni sofisticate, giochi immersivi e molto altro ancora. Con una CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, il Mac mini con chip M2 offre superpoteri informatici per tutte le tue esigenze.

La connettività è eccezionale, con due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e jack per cuffie. Puoi anche optare per l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

Compatibile con una vasta gamma di app, il Mac mini con chip M2 assicura un’esperienza veloce e fluida anche per Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Zoom e oltre 15.000 app e plug-in già ottimizzati per il chip M2.

La memoria unificata avanzata del Mac mini consente un multitasking senza sforzo, mentre l’archiviazione SSD veloce offre spazio abbondante per foto, video, documenti e app. Con funzionalità avanzate di privacy e sicurezza, tra cui il Secure Enclave di nuova generazione, il Mac mini con chip M2 garantisce che i tuoi dati siano sempre al sicuro.

Eleva la tua esperienza informatica con il Mac mini 2023 con chip M2. Approfitta subito di questa imperdibile offerta su Amazon per acquistarlo ad un prezzo decisamente competitivo!

