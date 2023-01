Mac mini con chip M2 e M2 Pro arriva su Amazon: ecco le disponibilità

I nuovissimi Mac mini con chip M2 e M2 Pro sono stati annunciati da poche ore. Già in preordine sul sito ufficiale Apple, sono arrivati anche su Amazon. Al momento, nonostante la presenza dell’inserzione, non risultano ancora ordinabili. Con ogni probabilità, lo saranno a partire dal prossimo 24 gennaio, momento in cui saranno aperte ufficialmente le vendite.

Tuttavia, se sei intenzionato a completare il tuo acquisto sulla celeberrima piattaforma di e-commerce, segnati i link dei modelli disponibili. In questo modo, potrai controllare in qualsiasi momento la loro disponibilità.

Mac mini con chip M2 e M2 Pro su Amazon

Capita spesso che, qualche ora o giorno prima dell’avvio delle vendite, il colosso delle vendite online si porti avanti ed elenchi sulla sua piattaforma i prodotti in arrivo. Grazie a questo, siamo riusciti a reperire alcuni dei nuovi modelli del celeberrimo PC compatto già in elenco. Eccoli tutti:

Come anticipato, al momento nessun modello di Mac mini con chip M2 e M2 Pro risulta acquistabile su Amazon. Con ogni probabilità, sarà possibile farlo dal prossimo 24 gennaio, data in cui le vendite apriranno ufficialmente. Segnati i link: sarai fra i primi a poter accedere all’acquisto, senza perdere tempo nelle ricerche.

