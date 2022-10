Mac Mini a soli 689€ su Amazon: sconto FOLLE per poco tempo

Oggi vogliamo parlarvi di un interessante offerta relativa al Mac Mini, uno di computer desktop più intriganti di sempre che, ha ricevuto l’upgrade al processore Apple Silicon M1 nel novembre di due anni fa. Parliamo infatti di un desktop piccolo, compatto che volendo si può portare sempre con sé, anche perché poi configurarlo le periferiche è davvero un gioco da ragazzi. Basta collegarlo con un cavo HDMI al monitor, con un magic mouse o un mouse Bluetooth, una tastiera apposita e nulla più. Volendo, potete anche usare delle cuffie cablate o wireless per l’audio o perché no, anche uno speaker Bluetooth.

Mac Mini: perché comprarlo oggi a questo prezzo?

Il pc in questione vanta un ottimo rapporto qualità prezzo, anche perché si può portare a casa a 689,00 € da Amazon, con spese di spedizione incluse nel costo del dispositivo. Capirete bene che è una promozione davvero fantastica per quello che offre.

Il processore di bordo, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da memoria interna superveloce tramite SSD da 256 GB, consente di eseguire operazioni anche difficili e pesanti come l’editing dei video e delle foto, con una fluidità che è quasi imbarazzante. Se poi utilizzate il software di casa Apple, vi troverete super bene, anche per un utilizzo professionale. Non sono pochi infatti, i giovani lavoratori e gli studenti che usano questa macchina per le loro operazioni quotidiane.

Nello specifico, anche noi l’abbiamo utilizzata lungo per l’editing video, per la creazione di articoli, per lo studio, per la tesi e per molte altre cose. Mai un rallentamento, mai un bug, mai un’incertezza. Insomma, questo computer desktop di Apple sa dire la sua nel panorama moderno e non c’è nessun alternativa Windows che costi così poco ma che ho fra le medesime performance.

Se poi vogliamo anche spendere due parole sul design del Mac mini, vi basterà sapere che è realizzato interamente in alluminio, è solido, compatto e presenta tante porte sulla parte posteriore.

Ricordiamo che se lo prenderete da questo link avrete tantissimi vantaggi esclusivi. Citiamo le spese di spedizione gratuite, la garanzia di Apple per un anno, quella di Amazon per due, l’assistenza veloce e precisa, si va tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

A 689,00 € non ve lo potete lasciare sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.