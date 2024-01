Mac mini a soli 199€ su Amazon? IMPERDIBILE, compralo ADESSO

Se siete alla ricerca di un computer desktop tuttofare per la famiglia, perfetto per essere messo in salotto e venir utilizzato da tutti come PC casalingo, oggi vogliamo parlarvi dell’ottimo Mac mini di qualche anno fa che grazie agli sconti folli del giorno presenti su Amazon si porterà a casa ad un prezzo sensazionale: solo 199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire anche perché a questa cifra è praticamente regalato.

Mac mini a 199€: ecco perché comprarlo

Offre specifiche tecniche interessanti che lo rendono un prodotto perfetto per una determinata categoria di utenti; altresì sappiate che si tratta di un gadget ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Ciò implica che godrà di un anno di garanzia con il noto potale di e-commerce americano, avrete accesso al reso gratuito (in caso di problematiche hardware o di altra natura) entro un mese dall’acquisto, si potrà godere della possibilità di dilazionare il prezzo con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

Il Mac mini in questione è uscito diversi anni fa sul mercato internazionale ma è ancora oggi una valida proposta per moltissimi utenti; va benissimo come PC casalingo, per studiare o per navigare online, gestire il client mail, navigare sul web, controllare i social e vedere video su YouTube o sulle piattaforme di streaming. Può anche essere usato senza problemi come device di amministrazione in un ufficio, per scrivere la tesi se si va all’università, per gestire il proprio business e molto altro ancora.

Capite bene che dispone di un processore Intel Core i5 di qualche anno fa, coadiuvato da 8 GB di memoria interna e da un HDD fisico da 500 GB; le caratteristiche sono nella media ma se intendete usarlo per gli scopi sopra citati andrà benissimo. A soli 199,00€ poi, è un best buy assoluto.

