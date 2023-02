Mac mini: a questo prezzo è super interessante 

Giornata di grandi sconti in casa Apple; oggi, girovagando sul nostro sito di e-commerce americano, abbiamo scoperto che il Mac mini con processore Apple Silicon M2 di nuova generazione si porta a casa a soli 720,93€, spese di spedizione comprese. Il computer desktop è infatti un vero e proprio Best Buy a questa cifra, perché pensate, costa meno della sua iterazione precedente.

Mac mini: un peccato non comprarlo oggi

La consegna sarà celere quindi questo implica che si potrà ricevere presso il proprio domicilio entro pochissimi giorni. C’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al portale, a tasso zero.

Usufruirete poi di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì si potrà aver diritto alla garanzia con Apple, valida per un anno presso qualsiasi Apple Store del pianeta. Volendo, si può ulteriormente espandere con il servizio di AppleCare.

Il Mac mini con processore Apple Silicon di seconda generazione è un computer performante, adatto ai giovani professionisti, a chi deve fare lavori di grafica leggera, a chi deve fare video editing non troppo spinto, agli studenti, ma non solo. Si configura come un ottimo computer domestico, pensato per la famiglia; basta collegare un mouse, una tastiera, un monitor e le casse e sarete pronti all’azione. Di fatto, collegandolo alla presa sarà già operativo. Non dovrete fare nulla se non seguire la procedura guidata per l’attivazione, magari inserendo il vostro account Apple. Questo computer è poi leggerissimo, tanto che si può considerare a tutti gli effetti un prodotto portatile.

Fatelo vostro oggi a 720,93€, spese di spedizione incluse. Fate presto prima che termini l’offerta.

