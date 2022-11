Mac mini a meno di 700€ su Amazon: IMPERDIBILE

Se stavate cercando da tempo un nuovo computer fisso di casa Apple ma non vi eravate ancora decisi, bhè abbiamo buone notizie per voi. Il meraviglioso Mac mini con processore Apple Silicon M1 infatti, uno dei Best Buy di sempre, si trova a soli 699,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del device.

Ricordatevi che questo è un gioiello che viene venduto e spedito da Amazon stessa pertanto godrete di tutti i vantaggi del caso. Partiamo in primo luogo, dalla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o alla possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023. Fra le altre cose, gode di un anno di garanzia con la casa produttrice e di due anni presso il rivenditore (ovvero Amazon); la bellezza risiede nell’ottima assistenza tecnica che il sito riserva ai suoi utenti. È attiva tutti i giorni, anche in quelli festivi, dalle sei a mezzanotte.

Mac mini a 699€ solo su Amazon

Il Mac mini costa solo 699,00€ al posto di 819,00€. Capite bene che è uno sconto davvero esagerato per uno dei PC desktop più interessanti del momento. Con questo device si riesce perfino a fare editing video in 4K HDR su Final Cut Pro o su Adobe Premiere Pro. Fra le altre cose, segnaliamo che è davvero compatto e ricco di porte: USB Type-C, USB A, HDMI, c’è il Bluetooth, il modulo wireless e non solo.

Non di meno, è plug-and-play. Vi basteranno pochi step per configurarlo, accedere con il vostro account e sarete pronti a lavorare. Se poi venite da un vecchio Mac, vi basterà reimpostare il backup di Time Machine, aggiornare tutto a macOS 13 Ventura per avere un’esperienza d’uso davvero appagante.

Non perdete tempo e fatevi questo regalo di Natale anticipato: è il Best Buy della settimana e si trova a 699,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.