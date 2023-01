Mac mini (2024) avrà ancora il vecchio design

Oggi parliamo di quello che dovrebbe essere il “Mac mini” del 2024. Il nuovo computer desktop in arrivo nel prossimo anno, secondo le recenti indiscrezioni, potrebbe disporre – ancora una volta – di un’estetica “vecchia”, non aggiornata. A riportare questo rumor ci ha pensato l’analista di Apple Ming-Chi Kuo con una serie di tweet pubblicati sul suo account Twitter. L’uomo è infatti convinto che il nuovo PC avrà ancora “il medesimo form factor”.

Mac mini: cosa sappiamo del prossimo modello?

Facciamo un passo indietro: proprio ieri l’azienda di Cupertino ha presentato, attraverso un comunicato stampa uscito sul sito di Apple Newsroom, i nuovi Mac mini con M2 e M2 Pro. Si parla di un desktop con piattaforma next-gen ma con un’estetica ancora identica a quella vista con l’M1 e con gli ultimi SoC Intel del 2019. I cambiamenti sono tutti sotto la scocca, ma i fan avrebbero gradito un leggero restyling.

My new prediction for next new Mac mini is similar to the one I made about ten months ago. I think the new Mac mini in 2024 will likely remain the similar form factor design. https://t.co/na1Z0DDUpA — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 17, 2023

Moltissime indiscrezioni hanno suggerito in passato, che il Mac mini appena svelato avrebbe presentato un design aggiornato con parte superiore in plexiglass e con funzionalità rinnovate. Tuttavia, oltre ad un SoC nuovo, non abbiamo avuto vere e proprie novità. L’OEM di Cupertino ora vende il desktop “compatto” insieme al Mac Studio, il potente computer introdotto nella primavera dello scorso anno. Ancora oggi quest’ultimo è un Best Buy per prestazioni e per qualità, ma ci aspettiamo presto un rinnovamento con chip M2 Max e M2 Ultra.

