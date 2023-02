Mac mini (2023) scende al suo MINIMO STORICO su Amazon

Il Mac mini del 2023 scende al suo minimo storico. Non parliamo di uno sconto esagerato, saremo onesti . Da 729€ infatti, si porta a casa 720,93 €. Non è tanto il risparmio di circa otto euro che ci fa gridare al miracolo, quanto il prezzo di listino a cui viene venduto. Di per sé, il valore del device è molto conveniente, anche più di quello di altri prodotti della gamma.

Per la prima volta dopo tantissimi anni, Apple ha abbassato il prezzo di lancio di un nuovo modello; sappiate che non era mai successo prima e questo vuol dire solo una cosa. L’azienda di Cupertino vuole rendere mainstream questo particolare gadget, che presenta caratteristiche di punta ma è pensato per un pubblico generalista, per gli studenti, perché cerca un pc tuttofare casalingo che riesca però a tirare fuori un boost prestazionale quando serve.

Mac mini (2023): il computer perfetto per tutte le operazioni

Parliamoci chiaro; il Mac mini del 2023, con il nuovo processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di storage interno, si presenta come una delle migliori soluzioni attualmente disponibili in commercio.

Può essere usato per scrivere la tesi, per operazioni di segreteria o amministrative, ma è perfetto anche per la post produzione grafica, per l’editing dei video in 4K con Final Cut o con DaVinci Resolve 18.

Non appena lo comprerete, noterete subito che si tratta di un device “Plug and Play”. Questo significa che basterà attaccarlo alla corrente, collegare le periferiche adeguate e sarà subito pronto all’azione. Vi suggeriamo di acquistare mouse, tastiera originali di Apple per avere un’integrazione assoluta.

Il Mac mini riesce poi a configurarsi come un prodotto compatto, anche portatile, per certi versi. Se dovete fare un viaggio, vi basterà staccarlo dalla presa e metterlo in valigia; sappiate che occuperà pochissimo spazio all’interno di essa. Vi consigliamo poi di portare con voi sempre mouse e tastiera così, con un cavo HDMI e un paio di cuffiette sarete operativi anche in mobilità . Fantascientifico, vero? A 720,93 € questo è uno dei migliori computer che si possano comprare oggi su Amazon. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

