Mac mini (2023), l'alleato della vostra produttività

Oggi vogliamo parlarvi di un computer desktop davvero eccezionale; ci riferiamo al meraviglioso Mac mini del 2023, un prodotto compatto sì, ma estremamente potente. Noi vi consigliamo il modello con processore Apple Silicon M2, ma volendo, si può anche scegliere l’opzione con M2 Pro. Molto dipende dalle vostre esigenze, ma quel che è certo è che vanno benone entrambi.

Ovviamente il secondo è destinato a una categoria di professionisti ben definita, a coloro che cercano prestazioni pure, ma non vogliono spendere la cifra richiesta dall’azienda per il Mac Studio. Questo è infatti un buon compromesso, ma ciò che ci preme è consigliare è proprio l’interazione basica, quella con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di spazio interno. Si porta a casa a 724,28€, ma le spese di spedizione sono comprese nel costo del device. In poche parole, si ha a che fare con un vero e proprio Best Buy tutta la linea. Inutile dirvi che avremo accesso anche ad una serie di vantaggi non indifferenti grazie al portale di Amazon.

Mac mini: quello giusto per tutti

Come non citare spedizione compresa nel prezzo, la consegna immediata presso il vostro domicilio o un punto di ritiro scelto da voi oppure ancora, presso un Amazon Hub. Si può dilazionare poi il pagamento dell’articolo in comode rate con il sistema interno al sito oppure, volendo, in micro pagamenti con il servizio esterno di Cofidis.

A 724,28€ non c’è di meglio, fidatevi, anche perché vale molto più di quel che costa. Con questo computer infatti potrete anche fare montaggio video senza il minimo problema, potrete lavorare ai vostri contenuti per i social, potrete fare anche post produzione grafica e molto altro ancora. È ottimo anche come pc casalingo, come computer destinato agli studenti, ma non solo.

È estremamente compatto e questo fa sì che il dispositivo possa venire trasportato senza il minimo problema. Non è un computer portatile, ma sotto certi versi, in realtà lo è. Anche perché, visto che è plug and play, basta collegarlo alle giuste periferiche per vederlo funzionante. Non serve molto, se non mouse, tastiera, monitor e poco altro ancora. All’accensione vi basterà infatti seguire la procedura guidata e il gioco sarà fatto. A 724,28€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siete veloci .

