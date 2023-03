Mac mini (2023) in SUPER SCONTO su Amazon

Se state cercando un nuovo computer potente, piccolo, contenuto, magari di Apple e che costi poco, bhè tranquilli: abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Mac mini del 2023, un concentrato di tecnologia che si sposa perfettamente con le esigenze degli studenti ma anche dei professionisti che vogliono una macchina compatta da avere sempre con sé, anche se in chiave desktop. Costa solo 720,00€ su Amazon e ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna è gratuita e assicurata in pochissimi giorni; sarà a casa vostra – o presso il domicilio da voi designato – in men che non si dica.

Acquistandolo da questo sito poi, avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la possibilità di effettuare i reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale e, dulcis in fundo, avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Mac mini (2023): Best Buy assoluto al miglior prezzo

Questo computer è plug and play; in poche parole, vi basterà attaccarlo alla corrente, collegarci le periferiche e il gioco sarà fatto. Non di meno, vi consigliamo sempre di utilizzare accessori originali Apple per avere un’esperienza completa a 360°.

Il processore Apple Silicon M2 assicura performance degne di nota; con questa macchina si può anche fare editing video, postproduzione grafica, ma parliamo di un prodotto perfetto anche per gli studenti o come PC casalingo. Non c’è niente che non possa fare. Con un prezzo così basso (solo 720,00€ su Amazon) vi consigliamo di comprarlo immediatamente.

